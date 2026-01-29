В Госдуме напомнили об изменениях в требованиях к вывескам

«Еще в прошлую весеннюю сессию мы приняли закон о защите русского языка, который ограничивает использование иностранных слов в рекламе — на вывесках, указателях, этикетках и так далее. Он вступит в силу уже 1 марта. За нарушение закона “О рекламе”, в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ, физлицам будет грозить от 2 до 2,5 тысяч рублей, должностным лицам — от 4 до 20 тысяч рублей, на юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей», — сказал Колунов.