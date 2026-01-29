Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рома Жиган прокомментировал наложенные на него санкции Евросоюза

Рома Жиган о санкциях Евросоюза: люблю Россию, мне нечего делать в Европе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Исполнитель Рома Жиган (Роман Чумаков) в беседе с РИА Новости выразил радость по поводу того, что попал под санкции Евросоюза, а также отметил, что любит Россию и ему нечего делать в Европе.

«Если вкратце: ура, я все делаю правильно! Если чуть более развернуто, то я рад, что все так, я очень люблю свою страну, мне нечего делать в Европе. Я рад, что они меня внесли в свои санкции, в списки», — сказал он.

По словам Жигана, он уже несколько лет назад был внесен в скандальную украинскую базу сайта «Миротворец», недавно попал в список Владимира Зеленского.

«Закончить свой комментарий я хочу такими словами: пусть они идут… со своими санкциями. Наша страна — самая лучшая, и мы ее никогда ни на что не променяем. Слава Богу за все», — заключил он.

Ранее в официальном журнале ЕС был опубликован документ, согласно которому Жиган включен в антироссийские санкционные списки ЕС.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше