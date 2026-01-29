Ричмонд
На площади перед «Уфа-Ареной» заменят уличные фонари

Перед «Уфа-Ареной» обновляют осветительные приборы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе обновляют освещение на площади перед ледовым дворцом «Уфа-Арена». Об этом сообщили в городской администрации.

В настоящее время на территории площади рабочие приступили к замене старых фонарей. Планируется установить 24 новых современных светильника марки PromLed, которые производят в Санкт-Петербурге. Эти приборы отличаются более высоким качеством и рассчитаны на долгий срок службы.

Работы проводят поэтапно, чтобы не создавать неудобств для посетителей арены и жителей близлежащих домов.

