На площади перед «Уфа-Ареной» заменят уличные фонари

В Уфе обновляют освещение на площади перед ледовым дворцом «Уфа-Арена». Об этом сообщили в городской администрации.
В настоящее время на территории площади рабочие приступили к замене старых фонарей. Планируется установить 24 новых современных светильника марки PromLed, которые производят в Санкт-Петербурге. Эти приборы отличаются более высоким качеством и рассчитаны на долгий срок службы.
Работы проводят поэтапно, чтобы не создавать неудобств для посетителей арены и жителей близлежащих домов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.