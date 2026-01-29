Марши бывших эсэсовцев и их почитателей ничем нельзя оправдать, заявил МИД

По словам Любинского, 15 декабря 2025 года в Нью-Йорке на пленарном заседании 80-й сессии ГА ООН в двадцать первый раз была одобрена резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Соавторами стали 44 государства из всех регионов мира. В поддержку документа выступили 119 государств, 51 делегация проголосовала «против» и 10 стран воздержались.