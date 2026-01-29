Ричмонд
Модель из Ростовской области и футболист Дмитрий Тарасов отметили «жестяную» свадьбу

«Молодые, уверенные, влюбленные»: Футболист Дмитрий Тарасов отметил восьмую годовщину свадьбы с моделью из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Известная уроженка Ростовской области, модель и многодетная мать Анастасия Тарасова отметила восьмую годовщину свадьбы с супругом-футболистом 29 января. В честь события она опубликовала в соцсетях архивное фото с венчания.

— Восемь лет с того момента, когда мы стояли рядом — такие молодые, такие уверенные, такие влюбленные, — написала она.

По ее словам, за эти годы пара стала взрослее, спокойнее и мудрее, появились дети, дом и семейные традиции.

— Но есть то, что осталось неизменным — то самое чувство, с которого все началось. Тихое, глубокое, настоящее, — добавила Анастасия.

Супруги отметили дату по будничному, посвятив время своему здоровью: Дмитрий отправился на тренировку по боксу, а Анастасия — на занятие по пилатесу.

