Модель из Ростовской области и футболист Дмитрий Тарасов отметили «жестяную» свадьбу

Известная уроженка Ростовской области, модель и многодетная мать Анастасия Тарасова отметила восьмую годовщину свадьбы с супругом-футболистом 29 января. В честь события она опубликовала в соцсетях архивное фото с венчания.
— Восемь лет с того момента, когда мы стояли рядом — такие молодые, такие уверенные, такие влюбленные, — написала она.
По ее словам, за эти годы пара стала взрослее, спокойнее и мудрее, появились дети, дом и семейные традиции.
— Но есть то, что осталось неизменным — то самое чувство, с которого все началось. Тихое, глубокое, настоящее, — добавила Анастасия.
Супруги отметили дату по будничному, посвятив время своему здоровью: Дмитрий отправился на тренировку по боксу, а Анастасия — на занятие по пилатесу.
