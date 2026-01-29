Коммунальная катастрофа устранена: все дома в Карабаше после аварии подключили к отоплению

Жители Карабаша могут вздохнуть с облегчением: работа домовых систем отопления в городе полностью восстановлена. Об этом 29 января сообщил глава Карабашского округа Павел Титов. Все стояки внутридомовых систем в 31 пострадавшем доме снова функционируют.
Управляющие компании и администрация держат ситуацию под контролем, чтобы избежать новых локальных аварий. Особую благодарность город выражает всем, кто помогал справиться с последствиями коммунальной катастрофы — сотрудникам, жителям и предприятиям.
По словам чиновников МинЖКХ Челябинской области, ситуация в Карабаше теперь стабильна.