Коммунальная катастрофа устранена: все дома в Карабаше после аварии подключили к отоплению

Жители Карабаша могут вздохнуть с облегчением: работа домовых систем отопления в городе полностью восстановлена. Об этом 29 января сообщил глава Карабашского округа Павел Титов. Все стояки внутридомовых систем в 31 пострадавшем доме снова функционируют.