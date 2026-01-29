Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске врачи удалили ребенку нефункционирующую почку после старой травмы

Чтобы операция прошла максимально безопасно, хирурги применили новую технологию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской областной детской клинической больнице провели уникальную операцию по удалению почки у ребенка. Полтора года назад мальчик получил сильную травму в области поясницы. Тогда удалось остановить внутреннее кровотечение без операции, но рана привела к тяжелым последствиям.

— Травма привела к необратимым изменениям — почка полностью склерозировалась. Сосуды, питающие ее, были разрушены, и орган перестал функционировать, — пояснил главный детский хирург Сибирского федерального округа, главный врач больницы Юрий Козлов.

Единственным решением стала нефрэктомия — удаление больного органа. Чтобы операция прошла максимально безопасно, хирурги применили новую технологию интраоперационного гемостаза у детей. Инструмент позволил одновременно надежно «запаивать» сосуды и рассекать ткани, минимизируя риск кровопотери и повреждения соседних органов.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что стало с девушкой, которой бродячая собака прокусила лицо шесть лет назад.