В Иркутске врачи удалили ребенку нефункционирующую почку после старой травмы

В Иркутской областной детской клинической больнице провели уникальную операцию по удалению почки у ребенка. Полтора года назад мальчик получил сильную травму в области поясницы. Тогда удалось остановить внутреннее кровотечение без операции, но рана привела к тяжелым последствиям.