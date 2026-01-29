В Иркутске врачи удалили ребенку нефункционирующую почку после старой травмы

В Иркутской областной детской клинической больнице провели уникальную операцию по удалению почки у ребенка. Полтора года назад мальчик получил сильную травму в области поясницы. Тогда удалось остановить внутреннее кровотечение без операции, но рана привела к тяжелым последствиям.
— Травма привела к необратимым изменениям — почка полностью склерозировалась. Сосуды, питающие ее, были разрушены, и орган перестал функционировать, — пояснил главный детский хирург Сибирского федерального округа, главный врач больницы Юрий Козлов.
Единственным решением стала нефрэктомия — удаление больного органа. Чтобы операция прошла максимально безопасно, хирурги применили новую технологию интраоперационного гемостаза у детей. Инструмент позволил одновременно надежно «запаивать» сосуды и рассекать ткани, минимизируя риск кровопотери и повреждения соседних органов.
