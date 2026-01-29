Ричмонд
В Омске осудили бывшего инспектора труда за взятку в виде теплицы

Суд назначил чиновнику три года условного срока и запретил занимать госдолжности в течение двух лет.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Омске вынес приговор бывшему начальнику отдела Государственной инспекции труда региона, признав его виновным в получении взятки через посредника по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание составило три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и запретом занимать государственные должности с функциями представителя власти в течение такого же периода.

По данным следственного управления СК России по Омской области, осужденный в ходе расследования тяжелого несчастного случая на одном из омских предприятий получил через посредника взятку в виде теплицы. В обмен на имущественную выгоду чиновник обеспечил непривлечение юридического лица к административной ответственности за выявленные нарушения трудового законодательства.

Суд постановил конфисковать предмет взятки — теплицу. Расследование проводилось в рамках федеральной программы противодействия коррупции в органах государственного контроля. Прокуратура Омской области осуществляла надзор за ходом уголовного преследования.

Ранее мы писали, что полковника МВД в Омске заподозрили в покровительстве подпольным казино.