В Омске осудили бывшего инспектора труда за взятку в виде теплицы

Суд в Омске вынес приговор бывшему начальнику отдела Государственной инспекции труда региона, признав его виновным в получении взятки через посредника по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание составило три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и запретом занимать государственные должности с функциями представителя власти в течение такого же периода.