В Ростове таможенники раскрыли контрабанду 1,1 тысячи пачек сигарет из Алжира

В порту Ростова-на-Дону на теплоходе из Алжира обнаружили контрабанду в виде 1,1 тысячи пачек сигарет общей стоимостью 169 тысяч рублей. Детали сообщает «Городской репортер» со ссылкой на Южное таможенное управление.
Оказалось, капитан корабля — гражданин Турции — не задекларировал товар. За это в его отношении завели уголовное дело. Статья — «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров, совершенное в крупном размере» (ч.1 ст. 226.1 УК РФ).
Добавим, за нарушение в этом случае грозят штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей или до пяти лет лишения свободы.
