Патриарх Кирилл призвал поддержать законопроект о приоритете кровной семьи

В законопроекте отмечается, что устройство ребенка на воспитание в семью граждан каждой последующей очереди допускается, только если граждане предшествующих очередей отсутствуют, либо они не дали согласия принять ребенка на воспитание, либо они не могут быть усыновителями или опекунами в соответствии с положениями действующего законодательства, а равно если судом установлено, что передача ребенка лицу из предыдущей очереди не соответствует его интересам. Согласно законопроекту, органы опеки обязаны принять необходимые меры к розыску кровных родственников ребенка, потерявшего маму и папу.