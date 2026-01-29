Ричмонд
Патриарх Кирилл призвал поддержать законопроект о приоритете кровной семьи

Патриарх Кирилл призвал депутатов ГД поддержать законопроект о кровной семье.

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал депутатов Государственной думы РФ поддержать законопроект о приоритете кровных родственников при усыновлении ребенка.

В Госдуму РФ в декабре 2025 года был внесен законопроект о приоритете кровных родственников при усыновлении или опеке над ребенком, потерявшим родителей, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.

«Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, закрепляющий в Семейном кодексе понятие кровной семьи ребенка, направленный на реальное обеспечение приоритета устройства детей, лишившихся родителей и родительского попечения, в семью родных и близких, а не чужих людей. Это очень важный шаг, и я надеюсь на широкую поддержку его со стороны законодателей», — сказал патриарх Кирилл на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч.

В законопроекте отмечается, что устройство ребенка на воспитание в семью граждан каждой последующей очереди допускается, только если граждане предшествующих очередей отсутствуют, либо они не дали согласия принять ребенка на воспитание, либо они не могут быть усыновителями или опекунами в соответствии с положениями действующего законодательства, а равно если судом установлено, что передача ребенка лицу из предыдущей очереди не соответствует его интересам. Согласно законопроекту, органы опеки обязаны принять необходимые меры к розыску кровных родственников ребенка, потерявшего маму и папу.

Традиционные ежегодные Парламентские встречи проходят в рамках XXXIV международных Рождественских образовательных чтений на тему «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Пленарное заседание встреч открыла в четверг вместе с патриархом Кириллом спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

