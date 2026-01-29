Ричмонд
Мединский отметил, что в учебнике истории рассказывается о роли церкви

Мединский отметил, что в новом учебнике истории рассказывается о роли церкви.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Авторы государственной линейки учебников истории в специальных рубриках подробно рассказывают о святых и деятелях церкви, ее государствообразующей роли в российской истории, напомнил помощник президента РФ, председатель Российского военного-исторического общества Владимир Мединский и выразил готовность к продолжению такой работы.

«В государственной линейке учебников истории мы впервые в специальных рубриках подробно рассказываем о выдающихся сынах и дочерях России, о святых, о деятелях церкви, об истории церкви, ее государствообразующей роли в нашей истории. Мы готовы, открыты к продолжению, ваше святейшество, этой работы», — сказал он, обращаясь к патриарху Кириллу, в ходе своего выступления на пленарном заседании XIV Рождественских парламентских встреч.

Мединский отметил необходимость более активного продвижения нравственности при изучении истории и подчеркнул, что в этом видит «огромный потенциал соработничества» с Русской православной церковью, а также другими традиционными конфессиями в России.

