На Урале создадут единую диспетчерскую скорой помощи

В Свердловской области будет создана единая диспетчерская скорой помощи. Об этом заявила замгубернатора — глава регионального Минздрава Татьяна Савинова в прямом эфире телеканала «ОТВ».
По её словам, это позволит уменьшить время приёма вызова и должно существенно улучшить качества его обработки. Вначале единую диспетчерскую службу создадут на базе Екатеринбурга и затем расширят на область. Все звонящие по номеру 103 будут попадать в эту службу.
Центральным узлом системы станет Единый центр диспетчеризации. В нём объединят ресурсы 52 подразделений, в том числе семи станций, пяти экстренных консультативных отделов и 39 отделений. Суммарная мощность создаваемой службы превысит ежегодно миллион вызовов.