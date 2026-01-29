В Екатеринбурге отменили концерт комика Сабурова

«Екатеринбург, важная информация! Мы очень надеялись на нашу встречу 3 февраля, но, к сожалению, возникли непреодолимые обстоятельства, по которым концерт не состоится в указанную дату. Мы не прощаемся с вами! Мероприятие будет перенесено на другую дату, о которой мы сообщим вам в ближайшее время!» — говорится в сообщении.