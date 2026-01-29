Ветераны СВО хотят заниматься сельским хозяйством, заявила Цивилева

«Мы не просто готовим и даем образование, а начинаем именно с получения компетенций до первого старта их предпринимательской деятельности в этом направлении. У нас уже есть очень хорошие кейсы и примеры в разных субъектах, когда наши ветераны реализовали себя именно в этом направлении», — рассказала Цивилева об особенностях проекта.