Ветераны СВО хотят заниматься сельским хозяйством, заявила Цивилева

ПЯТИГОРСК, 29 янв — РИА Новости. Наиболее востребованным направлением деятельности у 39% ветеранов спецоперации является развитие сельского хозяйства, заявила журналистам статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
«На первом месте 39% наших ветеранов, которые обратились к нам, но к нам обращаются и члены семьи, это вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства и агропромышленного комплекса», — сказала Цивилева журналистам, отвечая на вопрос о самых востребованных направлениях деятельности ветеранов СВО в кулуарах форума «Возможности для защитников Отечества» в Пятигорске.
По ее словам, в целях реализации запроса ветеранов фондом «Защитники Отечества», Россельхозбанком и Минсельхозом России создан специальный проект «Школа фермера», который подготовил в прошлом году 741 предпринимателя.
«Мы не просто готовим и даем образование, а начинаем именно с получения компетенций до первого старта их предпринимательской деятельности в этом направлении. У нас уже есть очень хорошие кейсы и примеры в разных субъектах, когда наши ветераны реализовали себя именно в этом направлении», — рассказала Цивилева об особенностях проекта.
В среду на Ставрополье стартовала двухдневная деловая программа по развитию экономического потенциала СКФО и поддержке ветеранов СВО. Мероприятие «Возможности для защитников Отечества» проходит в музейно-выставочном комплексе «Россия — моя история» в Пятигорске при поддержке фонда «Защитники Отечества», ВЭБ.РФ и Минпромторга РФ.
Президент РФ Владимир Путин 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества», а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Основная цель фонда — адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.