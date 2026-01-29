Мем о пингвине, идущем к горе: кто на нем изображен, когда его используют и почему он так популярен

В 2026 году в социальных сетях завирусился мем с пингвином, который в одиночестве идет к горе. Пока одни пользователи переживали за судьбу птицы, другие видели в ней себя и задавались вопросами о смысле существования. В сети героя мема прозвали «пингвином-нигилистом» и даже провозгласили символом стоицизма. Откуда появился этот мем, как он стал популярным и что о нем думает его «папа» — в материале «Газеты.Ru».