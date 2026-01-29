Ричмонд
В Воронеже 20 классов закрыты на карантин по ОРВИ

Полностью закрытых школ нет.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже продолжается сезонный рост простудных заболеваний. По данным мэрии, по состоянию на 29 января, временно приостановлен учебный процесс из-за ОРВИ в 20 классах 13 школ.

— Полностью закрытых школ нет. В детских садах закрытых групп нет, — добавили в городской администрации.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что с 1 июля в детских садах Воронежской области вырастет родительская плата. Так, в региональном центре для групп с пятиразовым питанием и продолжительностью пребывания детей 11−12 часов в день предельная сумма может вырасти с 4 410 до 4 586 рублей в месяц.