В Воронеже 20 классов закрыты на карантин по ОРВИ

В Воронеже продолжается сезонный рост простудных заболеваний. По данным мэрии, по состоянию на 29 января, временно приостановлен учебный процесс из-за ОРВИ в 20 классах 13 школ.
— Полностью закрытых школ нет. В детских садах закрытых групп нет, — добавили в городской администрации.
