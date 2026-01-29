Ричмонд
Ростовским реализаторам разъяснили, как вывезти товары с закрытого рынка «Темерник»

Закрытие рынков в Ростове затронуло больше 700 арендаторов.

Источник: Комсомольская правда

В донской столице торговцам с закрытого рынка «Темерник» разъяснили, как забрать товар. Об этом говорится на сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

Напомним, 28 января в Ростове по решению суда была приостановлена работа рынка «Темерник», а именно торговых объектов «Первый Темер» и «Белый Темер». По словам источника «КП — Ростов-на-Дону», официальная причина — нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Приостановление работы рынков затронуло больше 700 арендаторов. В настоящее время ворота в павильоны закрыты, опечатаны и находятся под охраной. Для того, чтобы вывезти свой товар реализаторам нужно обратиться с заявлением в администрацию рынка или в Первомайское районное отделение судебных приставов по адресу: Ростов-на-Дону, улица Менжинского 4А.

— Деятельность по вывозу товара будет осуществляться под контролем судебных приставов ГУФССП России по Ростовской области, — добавили в ведомстве.

