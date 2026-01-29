Ростовским реализаторам разъяснили, как вывезти товары с закрытого рынка «Темерник»

Приостановление работы рынков затронуло больше 700 арендаторов. В настоящее время ворота в павильоны закрыты, опечатаны и находятся под охраной. Для того, чтобы вывезти свой товар реализаторам нужно обратиться с заявлением в администрацию рынка или в Первомайское районное отделение судебных приставов по адресу: Ростов-на-Дону, улица Менжинского 4А.