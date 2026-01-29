Мэр Перми отчитался об уборке снега в городе

Сильный снегопад в Перми не прекращается вторые сутки. За минувший день уровень осадков превысил 10 мм, и такая же интенсивность снегопада прогнозируется до конца недели. По словам метеорологов, это составляет уже 25% от средней месячной нормы.
О том как ведется уборка городских улиц отчитался мэр Перми Эдуард Соснин:
— С дорожными службами проведена рабочая встреча, всем поставлена задача максимально оперативно задействовать имеющиеся ресурсы. Сейчас на улицах города работают комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики, самосвалы и малая механизация. Также сотрудники подрядных организаций убирают лестницы, пешеходные дорожки и остановки. Ночью количество техники увеличим, — рассказал Эдуард Соснин в своем телеграм канале.
Как сообщил мэр, основные силы подрядчиков сейчас брошены на расчистку и обработку дорог, тротуаров, остановок и маршрутов общественного транспорта. Он также обратился к автомобилистам с просьбой на время сильных снегопадов не парковаться вечером вдоль главных улиц, чтобы не создавать препятствий для техники.
Градоначальник признал, что снегопад доставляет неудобства, но подчеркнул, что уборочные работы ведутся на всех улицах ежедневно и планомерно.