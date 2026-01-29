Мэр Перми отчитался об уборке снега в городе

Как сообщил мэр, основные силы подрядчиков сейчас брошены на расчистку и обработку дорог, тротуаров, остановок и маршрутов общественного транспорта. Он также обратился к автомобилистам с просьбой на время сильных снегопадов не парковаться вечером вдоль главных улиц, чтобы не создавать препятствий для техники.