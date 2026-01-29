В Таганроге открыли выставку к 166-летию Антона Чехова

В Таганроге в рамках празднования 166-летия со дня рождения Антона Чехова открылась выставка «От Константина до Константина. В поисках новых форм», посвященная истории постановок пьесы «Чайка». Экспозицию разместили в здании Литературного музея. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.