В Таганроге открыли выставку к 166-летию Антона Чехова

В Таганроге в рамках празднования 166-летия со дня рождения Антона Чехова открылась выставка «От Константина до Константина. В поисках новых форм», посвященная истории постановок пьесы «Чайка». Экспозицию разместили в здании Литературного музея. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
— Для нас имя писателя — это часть культурной идентичности. Такие проекты позволяют по-новому взглянуть на наследие и театральную историю, — написала глава Таганрога.
Таганрог отметил день рождения Чехова редкой выставкой. Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой.
Выставка организована Музеем МХАТ и Таганрогским музеем-заповедником. В экспозиции собраны редкие материалы о постановках «Чайки» в МХАТе, а также документы и эскизы спектаклей Таганрогского драмтеатра имени Чехова.
Отдельный раздел посвящен юбилейным постановкам 1954 и 2004 годов. Для последней эскизы создавал таганрогский художник Николай Ливада. Выставка работает до 29 марта с 10:00 до 18:00, выходной — понедельник.
