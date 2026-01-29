Цены на такси в Москве выросли втрое на фоне снегопада и пробок

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Цены на такси в Москве вечером в четверг выросли в 3−3,5 раза на фоне сильного снегопада и девятибалльных пробок, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так на 18.20 мск цена поездки из центра в разные районы города выросла в 3−3,5 раза по сравнению с аналогичным временем в бесснежные дни. При этом время в пути увеличено примерно в два раза.
«Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов больше, чем свободных машин… Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте», — говорится в приложении «Яндекс Go».
Пробки в четверг вечером в Москве достигли 9 баллов на фоне снегопада, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты». Затруднения движения наблюдаются в центре города.
Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова ранее сообщила РИА Новости, что высота сугробов в Москве достигла 58 сантиметров, что близко к рекордному показателю за всю историю наблюдений.