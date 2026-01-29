Радий Хабиров выступит с ежегодным посланием Госсобранию Башкирии

Завтра, 30 января, глава Башкирии Радий Хабиров обратится с ежегодным посланием к депутатам Курултая республики. На мероприятии также будут присутствовать члены правительства, руководители городов и районов, а также представители общественных организаций, деятели культуры, спорта и журналисты.
Радий Хабиров ранее отмечал, что в своем выступлении он затронет решения декабрьского Государственного совета при президенте России, который был посвящен подготовке кадров для экономики. Кроме того, ожидается, что значительная часть послания будет посвящена внедрению технологий искусственного интеллекта и нейросетей в различные отрасли.
По прогнозам аналитиков и политологов, другими важными темами станут меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, вопросы экономического развития и укрепление межнационального согласия.
