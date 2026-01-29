Радий Хабиров выступит с ежегодным посланием Госсобранию Башкирии

Радий Хабиров ранее отмечал, что в своем выступлении он затронет решения декабрьского Государственного совета при президенте России, который был посвящен подготовке кадров для экономики. Кроме того, ожидается, что значительная часть послания будет посвящена внедрению технологий искусственного интеллекта и нейросетей в различные отрасли.