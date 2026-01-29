«Необходимо оплачивать не только пиццу, но и заказ»: МАРТ вынес предписание Domino’s Pizza за платные звонки

МАРТ вынес предписание Domino’s Pizza за платные звонки при заказе пиццы. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.
Так, в министерство антимонопольного регулирования и торговли поступило обращение от белоруса, что при заказе пиццы по короткому номеру 7717 со счета абонента списались деньги. В ходе проверки информация о нарушении законодательства о защите прав потребителей подтвердилась: стоимость звонка с мобильных телефонов для некоторых абонентов отличалась от стоимости, установленной для соединения в договоре между абонентом и оператором связи. В частности, за звонок взималась плата в размере 0,21 ₽/мин, но покупателей об этом никто не предупреждал.
Ненадлежащее информирование потребителей ООО «Доминоспицца» и стало поводом для выдачи организации предписания. Как отметили в МАРТ, оно уже исполнено. Теперь при звонке на короткий номер 7717 потребитель информируется о платности звонка и его стоимости за минуту разговора.
«Внимание потребителей-абонентов УП “А1” обратили на то, что им необходимо оплачивать не только саму пиццу, но и ее заказ», — подчеркнули в МАРТ.
