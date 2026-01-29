В Ворошиловском районе Ростова жилые дома остались без отопления и горячей воды

В Ростове 14 многоквартирных домов остались без горячей воды и отопления. Об этом сообщила в телеграм-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
Временные трудности коснулись жителей Ворошиловского района. Они связаны с заменой запорной арматуры на тепловых сетях. Из-за ремонтных работ временно ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение в жилых домах на проспекте Королева, 12, 12а, 14, 14/2, 16, 16а, 16б и 18б.
Кроме того, из-за работ по устранению дефекта на теплотрассе отопление и горячая вода отсутствуют на улице Орбитальной в домах № 22, 22/1, 24, 26, 26/1 и 28.
— Ориентировочное время выполнения работ — 20.00, 29 января. Ответственная организация: ООО «Ростовские тепловые сети», — говорится в сообщении.
