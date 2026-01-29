Доехать на такси из центра Москвы до «Домодедово» дороже полета до Омска

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Доехать на такси из центра Москвы до аэропорта «Домодедово» сейчас дороже, чем долететь до Омска, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так, цена поездки от метро «Парк культуры» до «Домодедово» в сервисе «Яндекс Go» вечером во вторник составила 5944 рубля.
При этом, например, цена билета в эконом-класс на рейс авиакомпании «Победа» в Омск на сегодняшний вечер составляет всего 5554 рубля.
Сегодня состоялся аукцион по продаже аэропорта «Домодедово» — его выиграла структура «Шереметьево», предложив 66,1 миллиарда рублей.
Доехать же до «Шереметьево» от метро «Парк культуры» сейчас обойдется в 14,2 миллиона раз дешевле стоимости сегодняшней покупки структуры крупнейшего российского аэропорта, — лишь 4 673 рубля.