Доехать на такси из центра Москвы до «Домодедово» дороже полета до Омска

РИА Новости: доехать на такси до «Домодедово» сейчас дороже полета до Омска.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Доехать на такси из центра Москвы до аэропорта «Домодедово» сейчас дороже, чем долететь до Омска, выяснил корреспондент РИА Новости.

Так, цена поездки от метро «Парк культуры» до «Домодедово» в сервисе «Яндекс Go» вечером во вторник составила 5944 рубля.

При этом, например, цена билета в эконом-класс на рейс авиакомпании «Победа» в Омск на сегодняшний вечер составляет всего 5554 рубля.

Сегодня состоялся аукцион по продаже аэропорта «Домодедово» — его выиграла структура «Шереметьево», предложив 66,1 миллиарда рублей.

Доехать же до «Шереметьево» от метро «Парк культуры» сейчас обойдется в 14,2 миллиона раз дешевле стоимости сегодняшней покупки структуры крупнейшего российского аэропорта, — лишь 4 673 рубля.