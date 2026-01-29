Учителя высоко оценили новые учебники истории, рассказал академик Чубарьян

«На упомянутой конференции учителя в своих выступлениях ни о каких жалобах или общих недостатках речь не вели», — подчеркнул Чубарьян. Редакционная правка, предложенная учителями, — это обычная нормальная практика, добавил ученый. «Главная идея моего выступления состояла в том, что ранее всегда в отзывах учителей отмечались конкретные замечания и давались небольшие правки к тексту. Особенностью поступивших отзывов от учителей было то, что они касались не только редакторских уточнений, но и предложений, разумеется, субъективных, как лучше изложить тот или иной вопрос. При этом в большинстве поступивших отзывов учебники в целом высоко оценивались», — отметил Чубарьян.