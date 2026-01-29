Выявлена цепочка нейронов, оценивающая желательность той или иной пищи

Также ученые обнаружили, что эти клетки были напрямую связаны с пищевыми рецепторами и при этом они непосредственно определяли желательность той или иной пищи. Опираясь на эту особенность фокс-нейронов, биологи заставили мушек поедать безвкусный желатинообразный гель из агара, а также его горький аналог, который дрозофилы обычно избегают. Это дает надежды на то, что обнаружение аналогичных клеток в мозге человека поможет создать очень эффективные методы корректировки булимии и ожирения, подытожили исследователи.