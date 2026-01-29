Выявлена цепочка нейронов, оценивающая желательность той или иной пищи

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Американские нейрофизиологи впервые обнаружили в нервной системе мушек-дрозофил особый набор нейронов, который непосредственно связан с вкусовыми рецепторами и играет решающую роль в определении желательности той или иной пищи. Поиски аналогов этих нервных клеток в мозге человека помогут создать новые методы борьбы с ожирением и зависимостью, сообщила пресс-служба Университета Делавэра.
«Цель всей нашей работы заключается в изучении того, как наш мозг оценивает ценность или привлекательность того или иного объекта или процесса в окружающей среде. Обнаруженные нами клетки, которые мы назвали фокс-нейронами в честь сходства их формы с ушами лисы, являются одним из первых элементов в цепочке, оценивающей желательность пищи», — пояснила доцент Университета Делавэра Шао Лиша, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают нейрофизиологи, ученые уже несколько десятилетий изучают то, как работают цепочки нейронов мозга, связанные с аппетитом и чувством насыщения. Проведенные ранее эксперименты показали, что эта система состоит из нескольких уровней, которые меняют поступающие из вкусовых рецепторов сигналов с учетом текущих потребностей тела, чувства сытости и прошлой истории контактов с разными типами пищи.
Как именно происходит корректировка и объединение этих сигналов, ученые не знают, что мешает созданию терапий от переедания или недоедания. Для раскрытия этих закономерностей исследователи из США провели серию экспериментов на мушках-дрозофилах. В рамках этих опытов биологи принудительно активировали или подавляли одну из 240 вариаций нейронов, предположительно связанных с пищевым поведением мушек, и наблюдали за взаимодействиями дрозофил с разными типами пищи.
Эти опыты показали, что ключевую роль в корректировке сигналов из пищевых рецепторов играли две группы нейронов, расположенных в нижней части центральной нервной системы мушек и объединенных в структуры, похожие по форме на уши лисицы. Их принудительная активация резко усиливала аппетит дрозофил и заставляла их игнорировать сигналы, связанные с сытостью или потребностями организма.
Также ученые обнаружили, что эти клетки были напрямую связаны с пищевыми рецепторами и при этом они непосредственно определяли желательность той или иной пищи. Опираясь на эту особенность фокс-нейронов, биологи заставили мушек поедать безвкусный желатинообразный гель из агара, а также его горький аналог, который дрозофилы обычно избегают. Это дает надежды на то, что обнаружение аналогичных клеток в мозге человека поможет создать очень эффективные методы корректировки булимии и ожирения, подытожили исследователи.