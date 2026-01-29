В Молдове разыскивают подопечную специализированного центра в Бельцах: Она покинула учреждение 4 января и не вернулась

Полиция просит граждан помочь в розыске 32-летней женщины, подопечной специализированного центра в Бельцах, которая находится в розыске с 4 января, когда она покинула центр и не вернулась.
Приметы.
рост — около 1,80 м;
телосложение — среднее;
глаза — карие;
одежда — серая толстовка, черные брюки, черная куртка с капюшоном;
передвигается с трудом, имеет нарушение опорно-двигательного аппарата.
Граждан, располагающих информацией о ее местонахождении, просят срочно сообщить в полицию по следующим номерам телефонов:
069 051 038 или 069 944 600.
