В Молдове разыскивают подопечную специализированного центра в Бельцах: Она покинула учреждение 4 января и не вернулась

Граждан, располагающих информацией о ее местонахождении, просят срочно сообщить в полицию.

Источник: Комсомольская правда

Полиция просит граждан помочь в розыске 32-летней женщины, подопечной специализированного центра в Бельцах, которая находится в розыске с 4 января, когда она покинула центр и не вернулась.

Приметы.

рост — около 1,80 м;

телосложение — среднее;

глаза — карие;

одежда — серая толстовка, черные брюки, черная куртка с капюшоном;

передвигается с трудом, имеет нарушение опорно-двигательного аппарата.

Граждан, располагающих информацией о ее местонахождении, просят срочно сообщить в полицию по следующим номерам телефонов:

069 051 038 или 069 944 600.

