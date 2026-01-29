Отдел МВД по Тацинскому району возглавил подполковник Евгений Гаврилов

Руководителем Отдела полиции МВД России по Тацинскому району назначен подполковник полиции Евгений Гаврилов. Свою службу он начал в 2001 году в Вооруженных Силах России. В 2007-м занимал руководящую должность в отделе вневедомственной охраны при ОВД по Константиновскому району. С 2023 по 2026 год был заместителем начальника местного отдела МВД.