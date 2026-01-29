Отдел МВД по Тацинскому району возглавил подполковник Евгений Гаврилов

Руководитель донского главка МВД Александр Речицкий представил личному составу начальника полиции по Тацинскому району. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Руководителем Отдела полиции МВД России по Тацинскому району назначен подполковник полиции Евгений Гаврилов. Свою службу он начал в 2001 году в Вооруженных Силах России. В 2007-м занимал руководящую должность в отделе вневедомственной охраны при ОВД по Константиновскому району. С 2023 по 2026 год был заместителем начальника местного отдела МВД.
— За время службы в органах внутренних дел Евгений Анатольевич был награжден медалями «За отличие в охране государственной границы» и «За отличие в службе» 3,2,1 степени, — говорится в сообщении.
