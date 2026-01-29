Медики усомнились в пользе принятия малых доз аспирина для профилактики рака

При этом исследователи обнаружили, что употребление аспирина повышало риск смерти пациентов от опухолей на 15% во время первых семи лет наблюдений, тогда как после прекращения его ежедневного приема этот риск снижался до нормальных значений. Это говорит о том, что малые дозы аспирина в целом не снижают риск развития опухолей и негативно влияют на выживаемость онкобольных, однако при этом прекращение его приема позволяет снизить этот риск, подытожили медики.