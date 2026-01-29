В Екатеринбурге открыли новый участок у концерна «Калина»

29 января вечером в Екатеринбурге открыли для движения новый участок около концерна «Калина». Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», который считается близким к мэрии города.
Сейчас за движением на открытом участке следят регулировщики. Водителей просят проявить бдительность во время проезда.
Напомним, что эстакаду планируют достраивать до конца 2026 года. Подрядчики завершили три из пяти запланированных этапов работ.
Масштабное строительство транспортной развязки идет с 2021 года. Изначально завершить проект хотели еще в декабре 2024 года. Однако сроки были неоднократно перенесены.