Количество убийств в Москве снизилось на 55% за последние 10 лет

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Количество убийств в Москве снизилось на 55% за последние десять лет, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.
Как рассказало ведомство, начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов в своем докладе заявил, что работа столичных полицейских и меры профилактики позволили добиться устойчивой на протяжении последних десяти лет тенденции к снижению преступности в целом на 31%.
«Так, по сравнению с 2015 годом в Москве на 55% меньше совершено убийств, на 56% снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 89% — грабежей, на 84% — разбойных нападений. Также на 27% сократилось число изнасилований», — говорится в сообщении на сайте министерства.
Помимо этого, по данным правоохранителей, в столице в прошлом году зарегистрировали на 65% меньше краж, в том числе на 95% — из квартир, число краж транспорта уменьшилось на 96%, а также на 72% сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах.
«Стоит отметить, что в 2025 году на территории Москвы зарегистрировано 158 убийств, из них уже раскрыто 122. Продолжалась работа по раскрытию преступлений прошлых лет. В 2025 году раскрыто 51 преступление, из них 31 совершено свыше 20 лет назад», — отметил столичный главк.