Termoelectrica оправдалась, почему у жителей Кишинёва счета за отопление за декабрь выше, чем год назад: «Было холодно на улице», хотя месяц был достаточно теплым

А теперь вспомним 2024 год, когда гигакалория была 2138 леев. За счет по отоплению в 2000 леев — государство компенсировало порядка 800 леев из этой суммы. В 2025 года — когда одна гигакалория выше — 2510 леев — из счета на отопление в 2000 — государство компенсирует лишь 500.