Termoelectrica оправдалась, почему у жителей Кишинёва счета за отопление за декабрь выше, чем год назад: «Было холодно на улице», хотя месяц был достаточно теплым

Крупные счета за тепловую энергию за декабрь 2025 года вызвали волну недовольства. Генеральный директор Termoelectrica S.A. Иурие Разлован отвергает обвинения в ошибках и утверждает, что суммы отражают реальное потребление и более холодную погоду.
По его словам, всё строго учитывается и подлежит проверке:
«У нас опломбированное оборудование. Любой потребитель может запросить тщательную проверку».
Разлован объяснил, почему счета стали выше:
Текущий тариф: 2 510 леев/Гкал (действует уже год).
Ранее: 2138 леев/Гкал.
Декабрь 2025 года был холоднее → потребление выше.
Компенсации больше не указываются в счёте, а выплачиваются отдельно, что может создавать впечатление более высоких расходов.
Разлован отмечает, что счёт — это не только отопление.
Общая сумма включает также горячую воду, а не только тепло для радиаторов.
Иурие Разлован:
«Нужно сравнивать корректно — яблоки с яблоками, а не периоды с разными тарифами и температурами».
Контекст: в публичном пространстве появились счета до 5 000 леев на фоне более холодной зимы и роста расходов на коммунальные услуги.
А теперь вспомним 2024 год, когда гигакалория была 2138 леев. За счет по отоплению в 2000 леев — государство компенсировало порядка 800 леев из этой суммы. В 2025 года — когда одна гигакалория выше — 2510 леев — из счета на отопление в 2000 — государство компенсирует лишь 500.
Вот и думайте, верить им или нет…
Источник: t.me/businesspagesmd.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Новая арена в Кишиневе за сотни миллионов: Нужен ли нам еще один стадион, если аншлаги на маленьком «Зимбру» случаются раз в несколько лет.
Депутат от правящей партии ПАС Раду Мариан в телеэфире заявил о необходимости строительства в стране новой спортивной арены (далее…).
Нынешняя зима в Молдове запомнится битыми машинами и бесчисленными травмами: Как обычно, никто за это ответственность не несёт — премьер-министр призывает не обращать внимания на стихию.
Страна погрузилась в коллапс, а у наших чиновников и бизнесменов — всё хорошо (далее…).
В Италии сиделку из Молдовы арестовали за покушение на убийство: Подопечная была доставлена в больницу с тяжелой травмой головы в критическом состоянии.
Сейчас подозреваемая находится в тюрьме в распоряжении судебных властей, а врачи продолжают бороться за жизнь пациентки, не давая прогнозов (далее…).