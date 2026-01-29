Ричмонд
Termoelectrica оправдалась, почему у жителей Кишинёва счета за отопление за декабрь выше, чем год назад: «Было холодно на улице», хотя месяц был достаточно теплым

Крупные счета за тепловую энергию за декабрь 2025 года вызвали волну недовольства.

Источник: Комсомольская правда

Крупные счета за тепловую энергию за декабрь 2025 года вызвали волну недовольства. Генеральный директор Termoelectrica S.A. Иурие Разлован отвергает обвинения в ошибках и утверждает, что суммы отражают реальное потребление и более холодную погоду.

По его словам, всё строго учитывается и подлежит проверке:

«У нас опломбированное оборудование. Любой потребитель может запросить тщательную проверку».

Разлован объяснил, почему счета стали выше:

Текущий тариф: 2 510 леев/Гкал (действует уже год).

Ранее: 2138 леев/Гкал.

Декабрь 2025 года был холоднее → потребление выше.

Компенсации больше не указываются в счёте, а выплачиваются отдельно, что может создавать впечатление более высоких расходов.

Разлован отмечает, что счёт — это не только отопление.

Общая сумма включает также горячую воду, а не только тепло для радиаторов.

Иурие Разлован:

«Нужно сравнивать корректно — яблоки с яблоками, а не периоды с разными тарифами и температурами».

Контекст: в публичном пространстве появились счета до 5 000 леев на фоне более холодной зимы и роста расходов на коммунальные услуги.

А теперь вспомним 2024 год, когда гигакалория была 2138 леев. За счет по отоплению в 2000 леев — государство компенсировало порядка 800 леев из этой суммы. В 2025 года — когда одна гигакалория выше — 2510 леев — из счета на отопление в 2000 — государство компенсирует лишь 500.

Вот и думайте, верить им или нет…

Источник: t.me/businesspagesmd.

