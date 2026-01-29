Ричмонд
«Поехала к нему, но было поздно»: дочь актера из «Полицейского с Рублевки» Андрея Бура первой обнаружила его тело

Тело актера из «Полицейского с Рублевки» Андрея Бура обнаружила его младшая дочь.

Источник: Комсомольская правда

Младшая дочь российского актера Андрея Бура (Бурычева), известного по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», первой обнаружила тело отца. Об этом сообщает aif.ru.

«Младшая дочка с ним общалась ежедневно. 14 января он не выходил на связь, и она поехала к нему с мужем. Андрей дверь не открывал. Вызвали МЧС, но было уже поздно», — рассказал изданию брат актера Олег.

Мужчина рассказал, что Бурычев приезжал к ним, чтобы отметить новогодние праздники. От родственников актер уехал 6 января, а через десять дней его не стало. Брат артиста поделился, что семья до сих пор находится в шоке от произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что Андрей Бур скончался в возрасте 46 лет, его не стало 16 января 2026 года. При этом причина смерти актера не раскрывается.