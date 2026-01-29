Неизвестный в костюме Бэтмена устроил скандал на заседании совета в Калифорнии

Неизвестный в костюме супергероя Бэтмена выступил с яркой тирадой на заседании городского совета Санта-Клары, штат Калифорния, обвиняя власти в предательстве из-за их сотрудничества с Иммиграционной и таможенной службой (ICE). Трансляция заседания прошла на канале City of Santa Clara на YouTube.
Выступающий упрекнул городских руководителей в том, что они ставят под угрозу безопасность жителей, позволяя федеральным властям «бесчинствовать» в городе накануне Суперкубка, который пройдет на стадионе Levi’s Stadium.
— На данный момент я стою перед советом трусов. И если вы не действуете, вы не просто трусы. Вы предатели, — сказал «супергерой».
Причем неизвестный не сдерживался в выражениях и даже использовал нецензурную лексику.
— Что, черт возьми, мы здесь делаем? Люди умирают каждый день, потому что мы позволяем этому федеральному правительству помыкать нами, —.
Он призвал к немедленному запрету использования городских ресурсов для поддержки федеральных агентов во время национального спортивного события и отметил, что большинство членов совета должны были принять меры против ICE еще несколько месяцев назад.
В декабре неизвестный мужчина в костюме Человека-паука появился возле здания Верховного суда (ВС), в котором проходило слушание по делу певицы Ларисы Долиной. После этого суд Москвы арестовал молодого человека на 15 суток.