Неизвестный в костюме Бэтмена устроил скандал на заседании совета в Калифорнии

Неизвестный в костюме супергероя Бэтмена выступил с яркой тирадой на заседании городского совета Санта-Клары, штат Калифорния, обвиняя власти в предательстве из-за их сотрудничества с Иммиграционной и таможенной службой (ICE). Трансляция заседания прошла на канале City of Santa Clara на YouTube.

Выступающий упрекнул городских руководителей в том, что они ставят под угрозу безопасность жителей, позволяя федеральным властям «бесчинствовать» в городе накануне Суперкубка, который пройдет на стадионе Levi’s Stadium.

— На данный момент я стою перед советом трусов. И если вы не действуете, вы не просто трусы. Вы предатели, — сказал «супергерой».

Причем неизвестный не сдерживался в выражениях и даже использовал нецензурную лексику.

— Что, черт возьми, мы здесь делаем? Люди умирают каждый день, потому что мы позволяем этому федеральному правительству помыкать нами, —.

Он призвал к немедленному запрету использования городских ресурсов для поддержки федеральных агентов во время национального спортивного события и отметил, что большинство членов совета должны были принять меры против ICE еще несколько месяцев назад.

