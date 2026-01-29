Путин с юмором напомнил президенту ОАЭ о подарке из Петербурга

Президент России Владимир Путин в шутливой форме вспомнил необычный эпизод из прошлой встречи с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом рассказал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
По его словам, во время прощания Путин поинтересовался, как поживает куртка, которую он ранее подарил президенту Эмиратов в России из-за холодной погоды. В ответ Аль Нахайян сообщил, что на нем сейчас та самая куртка.
История с курткой случилась во время встречи лидеров в Санкт-Петербурге несколько лет назад, где погода оказалась намного морознее, чем ожидал шейх. На выходе из Константиновского дворца помощники президента ОАЭ встречали его с подготовленным пуховиком.
Но оказалось, что Аль Нахайяна уже «утеплил» Владимир Путин, по-дружески отдав собственную верхнюю одежду. Президент России при этом проводил лидера ОАЭ до машины в пиджаке.