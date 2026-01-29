Летом в Чечне откроют первую ледовую арену

По словам вице-премьера правительства и министра региона по физкультуре и спорту Ахмата Кадырова, в августе в Грозном будет открыта ледовая арена с двумя хоккейными катками и зрительным залом на 500 мест с возможностью увеличения до тысячи. Там планируется проводить, в том числе, соревнования федерального уровня. Проект занимает площадь около 15 тысяч кв. м. Помимо катков, там будут оборудованы раздевалки, сушильные комнаты, VIP-ложа, игровой зал и залы для физподготовки, административные, бытовые и медицинские зоны.