Летом в Чечне откроют первую ледовую арену

В Чечне летом 2026 году появится первая ледовая арена.
По словам вице-премьера правительства и министра региона по физкультуре и спорту Ахмата Кадырова, в августе в Грозном будет открыта ледовая арена с двумя хоккейными катками и зрительным залом на 500 мест с возможностью увеличения до тысячи. Там планируется проводить, в том числе, соревнования федерального уровня. Проект занимает площадь около 15 тысяч кв. м. Помимо катков, там будут оборудованы раздевалки, сушильные комнаты, VIP-ложа, игровой зал и залы для физподготовки, административные, бытовые и медицинские зоны.
На данный момент завершено порядка 55% строительных работ, передает ТАСС.
Отмечается, что проект создаст современные условия для занятия хоккеем, фигурным катанием и массовым катанием, а также поможет подготовить детские и юношеские команды, а также сборные.
Техническое оснащение ледовой арены позволит проводить там хоккейные турниры по требованиям МХЛ и ВХЛ. Общая стоимость реализации проекта составляет 1,327 млрд рублей.
Напомним, парламент Чечни утвердил назначение Ахмата Кадырова вице‑премьером республики в январе.