Россиянкам назвали скрытые симптомы менопаузы

Менопауза — это естественный этап в жизни женщины, но многие ее симптомы могут быть незаметными. Доцент, заведующая лабораторией здоровья женщины, матери и ребенка Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Братчикова рассказала, что дневная усталость и ночная потливость могут быть первыми признаками гормональных изменений. Об этом пишет «Газета.Ru».