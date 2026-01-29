Россиянкам назвали скрытые симптомы менопаузы

Менопауза — это естественный этап в жизни женщины, но многие ее симптомы могут быть незаметными. Доцент, заведующая лабораторией здоровья женщины, матери и ребенка Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Братчикова рассказала, что дневная усталость и ночная потливость могут быть первыми признаками гормональных изменений. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Первое, с чем сталкивается женщина при приближении менопаузы, — это нарушения менструального цикла. Меняется продолжительность менструального цикла, увеличивается интервал между кровотечениями, теряется прежняя цикличность, количество выделений», — уточнила Братчикова.
Менопауза, как правило, начинается в возрасте от 45 лет, но в некоторых случаях она может наступить раньше. В этот период начинаются проблемы со сном, повышенная утомляемость и перепады настроения.
Гормональные изменения, по словам специалиста, могут затронуть все органы, так как рецепторы к эстрогенам есть в каждой ткани. Поэтому женщины сталкиваются с такими неприятными симптомами, как приливы, ночная потливость и снижение либидо.
Прежде гинеколог Татьяна Беркетова перечислила способы смягчить симптомы менопаузы. Она объяснила, как пережить этот период без страданий, применяя правильный подход к образу жизни.