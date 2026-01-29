Доктор Ивашков предупредил о распространении нового вируса

К концу января ожидается спад заболеваемости гонконгским гриппом, после чего ожидается новая волна гриппа B, традиционная вспышка которого приходится на конец февраля — март, рассказал онколог Владимир Ивашков в своем Telegram-канале.
По его информации, повторное заражение возможно даже после перенесенной в декабре болезни, однако при повторном заражении болезнь обычно протекает легче. Также специалист отмечает, что существует риск подхватить как грипп B, так и повторно заразиться гонконгским гриппом.
Среди симптомов гриппа B Ивашков выделил резкий подъем температуры, озноб, слабость, головную боль, ломоту в мышцах и суставах. По его словам, для снижения риска заражения специалисты советуют регулярно и тщательно мыть руки с мылом, избегать массовых мероприятий и мест скопления людей, не прикасаться к лицу немытыми руками.
«При первых симптомах — оставайтесь дома и обращайтесь к врачу», — заключил Владимир Ивашков.
Напомним, ранее врач Ольга Уланкина объяснила, что ключевое различие между гриппом и ОРВИ заключается в возбудителях и характере проявлений болезни.