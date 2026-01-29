Зарубин в ответ на санкции ЕС заметил, что сможет посетить Гренландию по визе США

О том, что против Зарубина ввели санкции стало известно вечером того же дня. Вместе с ним санкционный список пополнили журналисты Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева, а также Мария Ситтель. Помимо этого Евросоюз наложил рестрикции на артистов Романа Чумакова, известного под псевдонимом Рома Жиган, и Сергея Полунина. Персональные санкции ЕС включают в себя запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках, если они будут выявлены.