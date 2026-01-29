Ричмонд
Зарубин в ответ на санкции ЕС заметил, что сможет посетить Гренландию по визе США

Журналист ВГТРК Павел Зарубин отреагировал на новость о том, что попал в санкционный список Евросоюза. Репортер отметил, что уже вскоре сможет посетить Гренландию, которая пока является частью Дании, по визе Соединенных Штатов. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале в четверг, 29 января.

— Одно из немногих мест в Европе, куда мне интересно было бы поехать — это, пожалуй, Гренландия. Слышал, правда, что вскоре туда понадобится виза США, — говорится в публикации.

О том, что против Зарубина ввели санкции стало известно вечером того же дня. Вместе с ним санкционный список пополнили журналисты Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева, а также Мария Ситтель. Помимо этого Евросоюз наложил рестрикции на артистов Романа Чумакова, известного под псевдонимом Рома Жиган, и Сергея Полунина. Персональные санкции ЕС включают в себя запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках, если они будут выявлены.

В октябре помощника зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Олега Осипова внесли в санкционный список Евросоюза. В этот же день ЕС ввел ограничения в отношении ректора Высшей школы экономики Никиты Анисимова.

