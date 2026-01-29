Инструкторов и оружие НАТО сожгли у Одессы: главная новость СВО 29 января

«В этом поселке есть очень интересные цели. Во-первых, там хорошие курорты, где располагаются как иностранные наемники и инструкторы, так и боевики ВСУ. В основном это морпехи или те, которые учатся работать с водными дронами — безэкипажными катерами (БЭК). Поэтому российские силы, конечно, бьют по ним», — Лебедев в интервью aif.ru.