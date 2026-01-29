Инструкторов и оружие НАТО сожгли у Одессы: главная новость СВО 29 января

В ночь на 29 января российские беспилотники атаковали объекты в поселке Затока Одесской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью ударов могли стать места размещения иностранных наемников, а также склады с вооружением НАТО.
Ранее Лебедев уже сообщал о движении дронов-камикадзе «Герань» в сторону этого населенного пункта, курортная инфраструктура которого активно используется в военных целях.
«В этом поселке есть очень интересные цели. Во-первых, там хорошие курорты, где располагаются как иностранные наемники и инструкторы, так и боевики ВСУ. В основном это морпехи или те, которые учатся работать с водными дронами — безэкипажными катерами (БЭК). Поэтому российские силы, конечно, бьют по ним», — Лебедев в интервью aif.ru.
Затока — это крупный курорт на песчаной косе между Черным морем и Днестровским лиманом. Поселок разделен на районы, привязанные к ж/д станциям: Лиманский, Солнечный, Центральный и Будакская коса. По данным подполья, многочисленные частные отели с развитой инфраструктурой (бассейнами и SPA-центрами с джакузи), а также государственные базы отдыха сейчас находятся в распоряжении украинских ведомств и используются для размещения личного состава украинской армии.
Помимо прочего, в Затоке находится железнодорожный мост. Он очень важен для Киева, так как по нему поступает западное оружие. Это самый короткий путь доставки военных грузов из Румынии, где находится крупнейший военный хаб НАТО. Также в Затоке расположено множество складов, где накапливают технику и боеприпасы для последующей отправки по разным направлениям в зону СВО.
«Целей для ВС РФ в Затоке предостаточно», — подытожил Лебедев.