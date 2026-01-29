В Ростове сломавшийся автобус вызвал огромную пробку на проспекте Сиверса

Вечером 29 января в Ростове из-за поломки автобуса образовалась огромная пробка. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил читатель.
Инцидент произошел в районе пригородного железнодорожного вокзала. Сломался автобус № 55, который перевозит пассажиров по маршруту «микрорайон Левенцовский — Александровка». Водитель выпустил людей, однако перегородил дорогу другим автомобилистам.
На проспекте Сиверса образовалась огромная пробка. Автовладельцы возмущенно сигналили и выходили из салона, чтобы узнать причину затора. В итоге группа мужчин откатила автобус в сторону, чтобы дать возможность машинам проехать.
