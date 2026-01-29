Ростов занял второе место на юге России по числу забытых на вокзалах вещей

Ростов занял второе место среди городов юга России по числу забытых на железнодорожных вокзалах вещей. Об этом сообщают в СКЖД.
В 2025 году на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги пассажирам удалось вернуть 6,8 тысячи забытых предметов. Эти вещи были оставлены в поездах дальнего следования.
— Больше всего находок пришлось на вокзал Адлера — там возвратили 1,6 тысячи вещей. На втором месте Ростов-Главный, где пассажиры получили назад более тысячи предметов. Далее следуют вокзалы Олимпийский парк, Анапа и Новороссийск с 881, 714 и 640 возвращенными вещами соответственно, — прокомментировали в пассажирской компании.
Чаще всего люди забывают сумки и пакеты с вещами. Также часто теряют мобильные телефоны и аксессуары к ним, головные уборы, очки и зонты.
Но встречаются и необычные потери. Например, пассажиры оставляли в поездах палки для скандинавской ходьбы, чайный сервиз и даже ледоруб. В списке находок также значатся аккумуляторная дрель и лазерный уровень.
— Чтобы найти вещь, забытую в поезде, нужно заполнить электронную заявку. Это делается в разделе «Пассажирам» на сайте РЖД. В форме необходимо указать личные данные: имя, номер билета, телефон и электронную почту. Также потребуются последние четыре цифры документа, по которому был куплен билет.
Важно подробно описать забытую вещь и указать, где именно в вагоне она могла остаться. Поиск возможен в течение 30 дней с момента поездки.
