Ростов занял второе место на юге России по числу забытых на вокзалах вещей

За год пассажирам поездов в Ростове вернули тысячу утерянных предметов.

Источник: Комсомольская правда

Ростов занял второе место среди городов юга России по числу забытых на железнодорожных вокзалах вещей. Об этом сообщают в СКЖД.

В 2025 году на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги пассажирам удалось вернуть 6,8 тысячи забытых предметов. Эти вещи были оставлены в поездах дальнего следования.

— Больше всего находок пришлось на вокзал Адлера — там возвратили 1,6 тысячи вещей. На втором месте Ростов-Главный, где пассажиры получили назад более тысячи предметов. Далее следуют вокзалы Олимпийский парк, Анапа и Новороссийск с 881, 714 и 640 возвращенными вещами соответственно, — прокомментировали в пассажирской компании.

Чаще всего люди забывают сумки и пакеты с вещами. Также часто теряют мобильные телефоны и аксессуары к ним, головные уборы, очки и зонты.

Но встречаются и необычные потери. Например, пассажиры оставляли в поездах палки для скандинавской ходьбы, чайный сервиз и даже ледоруб. В списке находок также значатся аккумуляторная дрель и лазерный уровень.

— Чтобы найти вещь, забытую в поезде, нужно заполнить электронную заявку. Это делается в разделе «Пассажирам» на сайте РЖД. В форме необходимо указать личные данные: имя, номер билета, телефон и электронную почту. Также потребуются последние четыре цифры документа, по которому был куплен билет.

Важно подробно описать забытую вещь и указать, где именно в вагоне она могла остаться. Поиск возможен в течение 30 дней с момента поездки.

