Ростов занял второе место на юге России по числу забытых на вокзалах вещей

— Чтобы найти вещь, забытую в поезде, нужно заполнить электронную заявку. Это делается в разделе «Пассажирам» на сайте РЖД. В форме необходимо указать личные данные: имя, номер билета, телефон и электронную почту. Также потребуются последние четыре цифры документа, по которому был куплен билет.