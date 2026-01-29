«Для нас не было удивительным, что Мадонне понравились работы Оли Австрейх»

Певица Мадонна столкнулась с хейтом в соцсетях со стороны пользователей с Украины из-за фото в шапке-ушанке с советской символикой. В таком образе она появилась на творческом фестивале в Великобритании, где помимо прочих посетила выставку российских художниц. Более того, королева поп-музыки стала обладательницей картин Оли Австрейх. Певице понравились две небольшие работы автора. О том, как произошла встреча с легендой и как галерея Serene, которая представляет российскую художницу, продолжает международную работу в нынешних условиях, «Известиям» рассказал ее директор Александр Бланарь.
— Певица Мадонна стала обладательницей работ российской художницы Оли Австрейх, которую представляет галерея Serene. Как это произошло?
— Мадонна — давняя поклонница творчества великой художницы Трейси Эмин. А Оля Австрейх сейчас проходит обучение в ее резиденции в Маргейте в Великобритании. Туда приезжает много значимых людей из мира культуры, в основном это большие коллекционеры, кураторы и галеристы. И Мадонна приехала, чтобы посетить эту резиденцию и фестиваль Off Season, который проходит в Маргейте. Там много разных выставок, включая Rooms Оли Австрейх и Елизаветы Залиевой. Трейси Эмин привела туда Мадонну, а также показала мастерские всех художников, которые сейчас проходят у нее обучение.
Фото: x.com.
— Что это за работы? Они достались певице в подарок или она приобрела картины?
— Мадонне очень понравились две маленькие работы Оли Австрейх, которые она хотела купить. Но Оля решила подарить их в знак уважения. У Оли с начала ее карьеры есть пул коллекционеров, которые очень любят ее творчество, следят за новыми работами, так что для нас не было удивительно, что Мадонне понравились работы Оли, так как она очень сильный художник.
— Как галерее удается выстраивать международное сотрудничество в нынешних условиях? И как реагирует на творчество российских авторов зарубежная публика?
— Мы, галерея Serene, представляем Олю Австрейх в России и за рубежом. В 2024 году мы организовывали ее персональную выставку в Лугано (Швейцария), где у нас есть второе пространство галереи.
На самом деле многие положительно откликаются на хорошее искусство, для них неважно, российское оно или нет. Сейчас у нас проходит в Лугано выставка Миши Никатина, и она также воспринимается хорошо местной публикой. Для нас очень важно показывать талантливых российских художников за рубежом, это одна из целей галереи.
Фото: t.me/serenegallery.