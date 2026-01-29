«Для нас не было удивительным, что Мадонне понравились работы Оли Австрейх»

— Мадонна — давняя поклонница творчества великой художницы Трейси Эмин. А Оля Австрейх сейчас проходит обучение в ее резиденции в Маргейте в Великобритании. Туда приезжает много значимых людей из мира культуры, в основном это большие коллекционеры, кураторы и галеристы. И Мадонна приехала, чтобы посетить эту резиденцию и фестиваль Off Season, который проходит в Маргейте. Там много разных выставок, включая Rooms Оли Австрейх и Елизаветы Залиевой. Трейси Эмин привела туда Мадонну, а также показала мастерские всех художников, которые сейчас проходят у нее обучение.