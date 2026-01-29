Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС обеспокоились зависимостью от США в важной сфере: ситуация тревожная

Bloomberg: в ЕС тревожатся из-за нарастающей зависимости от американского СПГ.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюз все острее ощущает зависимость от поставок сжиженного природного газа из США, пишет Bloomberg.

По его словам, более половины поставляемого в Европу СПГ сейчас приходится на американских производителей, что вызывает обеспокоенность у национальных правительств.

Йоргенсен отметил, что тревожные сигналы он регулярно слышит в диалоге с министрами энергетики и главами государств ЕС.

В связи с этим Еврокомиссия намерена активнее диверсифицировать источники импорта. Среди альтернативных направлений рассматриваются Канада, Катар и государства Северной Африки.

На этом фоне ЕС ввел полный запрет на импорт российского газа с 2027 года. Согласно документу, поставки сжиженного природного газа из России в Европу должны прекратиться с начала года, а трубопроводного — с 30 сентября.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше