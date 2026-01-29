В ЕС обеспокоились зависимостью от США в важной сфере: ситуация тревожная

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюз все острее ощущает зависимость от поставок сжиженного природного газа из США, пишет Bloomberg.
По его словам, более половины поставляемого в Европу СПГ сейчас приходится на американских производителей, что вызывает обеспокоенность у национальных правительств.
Йоргенсен отметил, что тревожные сигналы он регулярно слышит в диалоге с министрами энергетики и главами государств ЕС.
В связи с этим Еврокомиссия намерена активнее диверсифицировать источники импорта. Среди альтернативных направлений рассматриваются Канада, Катар и государства Северной Африки.
На этом фоне ЕС ввел полный запрет на импорт российского газа с 2027 года. Согласно документу, поставки сжиженного природного газа из России в Европу должны прекратиться с начала года, а трубопроводного — с 30 сентября.