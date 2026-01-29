Гид по культурным событиям месяца: куда сходить в Москве в феврале

Последний и самый короткий зимний месяц нужно провести ярко и незабываемо. Какие концерты и театральные премьеры стоит посетить в феврале, что посмотреть и послушать — в материале «Вечерней Москвы».
Спектакль «Капитанская дочка» в Театре им. А. С. Пушкина (12+).
Символично, что после долгого перерыва в Театре Пушкина вновь появится спектакль по роману Александра Сергеевича — Олег Долин представит свою версию знаменитой истории о любви, преданности, долге и чести. По задумке режиссера, зрители увидят ее глазами сержанта-новобранца Петруши Гринева, чью судьбу круто изменила случайная встреча с загадочным путником.
Создатели спектакля обращаются к вечным и актуальным по сей день темам: моральному выбору, долгу, чести и совести, доброте как силе трансформации, способной изменить внутренний мир человека навсегда.
В спектакле заняты недавние выпускники Школы-студии МХАТ (мастерская Евгения Писарева) и ГИТИСа (мастерская Юрия Бутусова), молодые артисты труппы театра: Руслан Чагилов, Назар Сафонов, Евгения Леонова, Ян Сибряев, Ляля Анпилогова и другие.
Когда: 6 и 26 февраля. Где: Театр им. А. С. Пушкина (Тверской бульвар, 23).
Концерт «То самое свидание» (6+).
Новая программа от проекта Lumisfera — отличная идея, как отпраздновать День всех влюбленных. Этот вечер обязательно запомнится надолго. Создатели проекта подготовили невероятную программу, где за каждой мелодией скрывается большая история любви, нежных чувств и приятных воспоминаний. Прозвучат настоящие хиты Джо Дассена, Людовико Эйнауди, Энди Уильямс, Муслима Магомаева и других мировых звезд.
Когда: 10 февраля в 18:00 и 21:00; 15 февраля в 19:00; 25 февраля в 19:00.Где: Театр Маяковского (Большая Никитская, 19/13с1); Театр эстрады (Берсеневская набережная, 20/2); Московский международный Дом музыки (Космодамианская наб., 52, стр. 8).
Спектакль «Дорога перемен» (16+).
Окунуться в историю о взлетах и падениях, надеждах и разочарованиях, иллюзиях и амбициях, знакомых каждому, можно на спектакле «Дорога перемен», где главные роли исполнят Владимир Жеребцов и Анастасия Панина.
Когда Фрэнк и Эйприл познакомились, он только вернулся с войны, а она мечтала стать актрисой. У обоих были большие планы на жизнь, и они считали себя достойными «большой американской мечты». Но годы брака, появление детей, работа в офисе и жизнь в пригороде все больше отдаляют их от ее осуществления. Эйприл предлагает Фрэнку бросить вызов судьбе: уехать в Париж и начать жить «по-настоящему», с чистого листа. Но чтобы быть тем, кем ты действительно хочешь, нужна смелость.
Когда: 20 февраля в 19:00.Где: филиал Театра им. А. С. Пушкина (Сытинский пер., 3, стр. 5).
Музыкальный байопик «Вивальди Superstar» (18+).
Вивальди — один из величайших композиторов барочной эпохи, чья музыка остается востребованной и по сей день. Его произведения по сей день звучат в концертных залах, кинофильмах и на различных музыкальных площадках, доказывая свою актуальность. Но что вы знаете о самом композиторе: каким он был? чем и как жил? р чем мечтал?
Музыкальный байопик «Вивальди Superstar» — это попытка понять то время, в которое жил композитор и в котором рождалась его музыка. Зрители перенесутся на улочки Венеции эпохи барокко и вместе с Вивальди пройдут большой путь проб и ошибок, творческих поисков, влюбленностей и разочарований, вдохновений и мечтаний. В основе спектакля — реальные письма, архивы, воспоминания об Антонио Вивальди, а сама биография музыканта преподносится в оригинальном формате при помощи оперы, театра, музыки, даже стендапа. Будет много импровизации, интерактива, драматичных моментов и, конечно же, музыки. В спектакле прозвучат классические произведения Вивальди и их новые электронные аранжировки, скрипичные концерты и оперные арии.
Главную роль в постановке исполнит актер Семен Штейнберг. Режиссер — Федор Левин.
Когда: 21 и 23 февраля в 19:00.Где: особняк Смирнова (Тверской бульвар, 18).
Спектакль-концерт «Маленький принц» (18+).
В поисках вдохновения и нового опыта можно посетить шоу нового формата от Lumisfera и театрального режиссера Нины Чусовой. Спектакль-концерт «Маленький принц» расскажет о каждом из нас, напомнит, что свет всегда прорезает тьму, а добро побеждает зло, и поможет найти необходимый лучик солнца среди серых будней.
Мультижанровый спектакль в величественном особняке Смирнова вновь познакомит каждого гостя с такими простыми, но порой забытыми чувствами: радостью, восторгом, удивлением. Это не очередное прочтение произведения Антуана де Сент-Экзюпери, эта история намного объемнее, больше, масштабнее — это возможность раздвинуть границы, отвлечься от рутины и насущных дел и погрузиться в себя, сбросить маски и пробудить своего внутреннего ребенка.
Когда: 24 февраля в 19:00.Где: особняк Смирнова (Тверской бульвар, 18).
