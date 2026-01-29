Гид по культурным событиям месяца: куда сходить в Москве в феврале

Когда Фрэнк и Эйприл познакомились, он только вернулся с войны, а она мечтала стать актрисой. У обоих были большие планы на жизнь, и они считали себя достойными «большой американской мечты». Но годы брака, появление детей, работа в офисе и жизнь в пригороде все больше отдаляют их от ее осуществления. Эйприл предлагает Фрэнку бросить вызов судьбе: уехать в Париж и начать жить «по-настоящему», с чистого листа. Но чтобы быть тем, кем ты действительно хочешь, нужна смелость.