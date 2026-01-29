В Минфине назвали россиянам залог крепкого брака: все дело в бриллиантах

Замглавы министра финансов России Алексей Моисеев порекомендовал мужчинам покупать своим невестам кольцо с натуральным бриллиантом вместо синтетического. Об этом он рассказал РИА Новости.
При этом он заявил, что визуально кольцо с синтетическим бриллиантом выглядит не менее красиво. Однако Моисеев подчеркнул, что такой камень является бижутерией, которая не будет иметь никакой инвестиционной ценности через 20 лет.
«Пройдет 20 лет, и ваша жена припомнит и разведется с вами», — пошутил Моисеев.
Ранее сайт KP.RU писал, что Минфин, Росфинмониторинг и ЦБ разработали меры по регулированию оборота золота. Моисеев рассказал, что проект указа, ограничивающего вывоз золота в слитках физическими лицами до 100 граммов, согласован со всеми ведомствами и передан в правительство.