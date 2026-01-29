Ричмонд
Медики усомнились в пользе аспирина для профилактики рака

Медики из Австралии и США выяснили, что прием малых доз аспирина не влияет на риск развития рака у пожилых людей.

Источник: Аргументы и факты

Медицинские специалисты из Австралии и США провели клинические испытания, которые показали, что приём малых доз аспирина не влияет на вероятность возникновения рака у пожилых людей. Однако исследование также выявило, что при появлении опухолей в кишечнике риск смертности у таких пациентов возрастает. Результаты работы учёных опубликовали в научном журнале JAMA Oncology.

Во время исследования выяснилось, что длительный приём малых доз аспирина в течение примерно 8−9 лет не влиял на частоту развития рака среди участников старше 70 лет.

Отмечается, что некоторые исследователи утверждают, что его употребление может снижать риск развития рака прямой и толстой кишки, а также некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. Однако другие данные указывают на то, что аспирин может повышать риск внутренних кровоизлияний и инсультов у людей старшего возраста.

Группа австралийских и американских врачей под руководством профессора Гарвардского университета Эндрю Чана провела масштабные клинические испытания. В них участвовали 19 тысяч добровольцев из Австралии и США старше 70 лет. Участники согласились принимать малые дозы аспирина в течение 7 лет, при этом ни они, ни врачи не знали, получали ли они настоящий препарат или плацебо.

В результате 10 лет наблюдений было зарегистрировано около 3,5 тысяч случаев рака и 1,1 тысячи смертей от онкологических заболеваний. Оценка данных показала, что ежедневный приём малых доз аспирина не влиял на общую частоту раковых заболеваний, включая рак прямой и толстой кишки.

Кроме того, выяснилось, что употребление аспирина увеличивает риск смерти от опухолей на 15%, но после прекращения его приёма показатели возвращаются к нормальным значениям.

Ранее иследователи пришли к выводу, что длительное использование ингибиторов протонной помпы, применяемых для лечения изжоги и язвенной болезни, не увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний желудка.

