Медики усомнились в пользе аспирина для профилактики рака

Группа австралийских и американских врачей под руководством профессора Гарвардского университета Эндрю Чана провела масштабные клинические испытания. В них участвовали 19 тысяч добровольцев из Австралии и США старше 70 лет. Участники согласились принимать малые дозы аспирина в течение 7 лет, при этом ни они, ни врачи не знали, получали ли они настоящий препарат или плацебо.