Московские врачи достали силиконового дельфина из желудка 5-летнего ребенка

Операцию провели медики Филатовской детской больницы. В тот же день малышку отправили домой.

Источник: Аргументы и факты

В Москве врачи Филатовской детской больницы достали из желудка 5-летней пациентки силиконового дельфина. Об этом в четверг, 29 января, сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

По словам матери пострадавшей, девочка играла со своими игрушками, и внезапно проглотила одну из них. Родители тур же вызвали скорую, и ребенка доставили в Филатовскую детскую больницу. Врачи провели исследование и вытащили пятисантиметрового дельфина из желудка девочки.

«Из-за своей структуры предмет оказался очень скользким и захватить, а тем более удалить — было достаточно трудно. С помощью полипэктомической петли его достали и оказалось, что это силиконовый дельфин — игрушка по типу сквиш-тянучки», — рассказал врач-эндоскопист Вадим Теплов.

Благодаря высокому уровню аппаратуры и качества специалистов, ребенка прооперировали и выписали в отличном состоянии в тот же день. Напоследок врач побеседовал с родителями о важности контроля за играми детей, чтобы в будущем такого не повторялось.

Ранее Подмосковные врачи извлекли из живота пациента проволоку. Мужчина узнал, что носит ее под кожей, только после двух недель боли в животе.