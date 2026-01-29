В ФССП назвали сумму, которую можно защитить от списаний за долги

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Должники могут защитить от списаний с банковского счета сумму прожиточного минимума, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.
«С 1 февраля 2022 года начал свое действие закон, в соответствии с которым граждане получили право на сохранение прожиточного минимума», — сказали в службе.
В ведомстве пояснили, что россияне-должники могут сохранить заработную плату и иные доходы в размере прожиточного минимума на одном банковском счете от списаний.
При этом в случае, если величина прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства должника для соответствующей социально-демографической группы населения, превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, то учитывается размер регионального прожиточного минимума.
В России в 2026 году установлен прожиточный минимум в размере 18 939 рублей на душу населения, 20 644 рублей — для трудоспособных граждан, 18 371 рубль — для детей и 16 288 рублей — для пенсионеров.