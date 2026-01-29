Нижегородские курьеры пересели на лыжи из-за снегопадов

Нижегородские курьеры начали осуществлять доставку на лыжах. Об этом сообщили в Telegram-канале «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».
Из-за обильно выпавшего снега курьеры начали пользоваться лыжами. Одного из таких заметили в центре города на Большой Покровской улице.
Напомним, что в Нижегородской области выпало более 200% месячной нормы осадков.
